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Гуменник рассказал, общается ли с Дикиджи во время турнира в Красноярске

Гуменник рассказал, общается ли с Дикиджи во время турнира в Красноярске
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Чемпион России, участник Олимпийских игр — 2026 Пётр Гуменник рассказал, общается ли с чемпионом России Владиславом Дикиджи во время третьего этапа Гран-при России, который в эти дни проходит в Красноярске.

«С Владом Дикиджи ещё не списывались. Как раз сейчас хотел ему отправить фото из лифта, где было перечислено: «Бильярд, сауна...» Хотелось поделиться с ним такой радостью», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

По итогам короткой программы Гуменник набрал 104,16 балла и занял первое промежуточное место. Николай Угожаев получил от судей 94,89 балла и расположился на втором месте. Тройку лидеров замкнул Артём Ковалёв (92,43).

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 3