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«Сказали, что я чуть-чуть тупенькая». Плескачева — о реакции тренеров на КП в Красноярске

«Сказали, что я чуть-чуть тупенькая». Плескачева — о реакции тренеров на КП в Красноярске
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Российская фигуристка Лидия Плескачева, выигравшая короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске, шутливо рассказала, как тренеры отреагировали на её успешный прокат. В программе спортсменка исполнила тройной аксель и стала единственной фигуристкой в КП, приземлившей элемент «ультра-си». За выступление она получила от судей 78,65 балла. Этап в Красноярске является дебютным в карьере фигуристки на взрослом уровне.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 3, Красноярск
Женщины. Короткая программа
31 октября 2026, суббота. 13:20 МСК
Окончено
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Лидия Плескачева