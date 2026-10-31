«Сказали, что я чуть-чуть тупенькая». Плескачева — о реакции тренеров на КП в Красноярске

Российская фигуристка Лидия Плескачева, выигравшая короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске, шутливо рассказала, как тренеры отреагировали на её успешный прокат. В программе спортсменка исполнила тройной аксель и стала единственной фигуристкой в КП, приземлившей элемент «ультра-си». За выступление она получила от судей 78,65 балла. Этап в Красноярске является дебютным в карьере фигуристки на взрослом уровне.