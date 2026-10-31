«Показались мне опасными». Вайцеховская — о канадской паре Перейра/Мишо

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская заявила, что канадская пара Лиа Перейра/Трент Мишо может посоревноваться с россиянами Анастасией Метёлкиной и Лукой Берулавой. Вайцеховская также отметила надёжность как ключевой момент парного катания.

«В Канаде стартовал второй этап Гран-при по фигурке, и сразу наблюдение по парам. Лиа Перейра/Трент Мишо (третье место на ЧМ-2026) — ещё один дуэт, который в этом сезоне может оказаться в той же самой «ценовой категории», что Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, которые, напомню, успели выиграть в текущем сезоне как у Бойковой/Козловского, так и у Мишиной с Галлямовым. Понятно, что нужно дождаться произвольной программы и посмотреть, как будут выглядеть канадцы там, но короткая программа более чем на уровне.

Парное катание — это вообще непростая история в плане стабильности обоих фигуристов. Гораздо чаще встречается вариант, когда стабилен кто-то один, но и он начинает оши