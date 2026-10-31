Ученица Плющенко Яметова рассказала, как идёт работа над тройным акселем

Российская фигуристка Вероника Яметова, тренирующаяся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, как идёт работа над тройным акселем.

«Сейчас мы немного приостановили работу над тройным акселем, но прогресс есть — выезжаю в одну или две галки — когда как. Работа не стоит на месте.

Когда мне Евгений Викторович сказал, что мы едем в Петербург, я смотрела составы и думала: «Вот бы не в Красноярск». В целом мне неважно, какой состав, буду или не буду на пьедестале, мне главное — для себя чисто откатать программу, чтобы было чувство завершённости, чтобы я почувствовала удовлетворение», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Ранее Яметова выступила с короткой программой на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. Судьи оценили её прокат 72,13 балла.