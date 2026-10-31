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Ученица Плющенко Яметова рассказала, как идёт работа над тройным акселем

Ученица Плющенко Яметова рассказала, как идёт работа над тройным акселем
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Российская фигуристка Вероника Яметова, тренирующаяся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, как идёт работа над тройным акселем.

«Сейчас мы немного приостановили работу над тройным акселем, но прогресс есть — выезжаю в одну или две галки — когда как. Работа не стоит на месте.

Когда мне Евгений Викторович сказал, что мы едем в Петербург, я смотрела составы и думала: «Вот бы не в Красноярск». В целом мне неважно, какой состав, буду или не буду на пьедестале, мне главное — для себя чисто откатать программу, чтобы было чувство завершённости, чтобы я почувствовала удовлетворение», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Ранее Яметова выступила с короткой программой на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. Судьи оценили её прокат 72,13 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 3, Красноярск
Женщины. Короткая программа
31 октября 2026, суббота. 13:20 МСК
Окончено