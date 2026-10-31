Александр Энберт назвал судейство на Гран-при ISU в Анже в меру строгим

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт, выступавший в паре с Натальей Забияко, оценил судейство на этапе Гран-при ISU в Анже, Франция.

— Как оцениваете судейство во Франции?

— Судейство было в меру строгое. Опять же, и Метёлкина с Берулавой, и Бойкова с Козловским получили в короткой программе третьи уровни за подкрутки, получили второй и третий уровень за дорожки. Бойкова и Козловский получили на тодесе третий уровень в короткой, базовый — в произвольной. Конечно, для пар такого уровня и в короткой, и в произвольной программах всё хочется делать на четвёртый уровень.

Понятно, что где-то там шпагат недосчитали, один оборот или два в тодесе, и это, конечно, критично. Но когда, в принципе, судьи строгие ко всем и высматривают, где и за что-то можно снизить баллы, то это ничего страшного. Просто вот такая довольно строгая бригада была. Она была одинаково строга ко всем, поэтому судейство оцениваю хорошо, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.