Реакция Степановой/Букина на баллы за первый прокат после отказа в нейтральном статусе

Двукратные вице-чемпионы Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, выступили с ритмическим танцем на этапе Гран-при России в Красноярске. За прокат спортсмены получили от судей 76,98 балла. Этот старт стал для фигуристов дебютным в сезоне и одновременно первым после отказа в получении нейтрального статуса для участия в международных стартах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с реакцией спортсменов на полученную оценку.