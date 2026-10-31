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Реакция Степановой/Букина на баллы за первый прокат после отказа в нейтральном статусе

Реакция Степановой/Букина на баллы за первый прокат после отказа в нейтральном статусе
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Двукратные вице-чемпионы Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, выступили с ритмическим танцем на этапе Гран-при России в Красноярске. За прокат спортсмены получили от судей 76,98 балла. Этот старт стал для фигуристов дебютным в сезоне и одновременно первым после отказа в получении нейтрального статуса для участия в международных стартах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с реакцией спортсменов на полученную оценку.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
31 октября 2026, суббота. 15:10 МСК