Энберт высказался о реакции Козловского на прокат Метёлкиной/Берулавы

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт, выступавший в паре с Натальей Забияко, высказался о реакции Дмитрия Козловского, выступающего в паре с Александрой Бойковой, на прокат грузинских фигуристов Анастасии Метёлкиной/Луки Берулавы на этапе Гран-при ISU в Анже, Франция.

— В трансляции показали, как Дмитрий реагировал на выступление грузинской пары. Как вам такая реакция от соперников?

— В фигурном катании мы все выходим на лёд одни, и никто нам не мешает откатать чисто. То есть твои соперники — они не прямые соперники, они не прямо в моменте с тобой на льду, как в футболе, например, мешают тебе забить гол. Или как в боксе — являются твоими непосредственными противниками. В фигурном катании соперничество происходит немножко по-другому, и поэтому бо