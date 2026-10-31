Степанова/Букин впервые с 2021 года получили за ритм-танец менее 80 баллов

Двукратные вице-чемпионы Европы, пятикратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, впервые с 2021 года получили от судей за ритмический танец менее 80 баллов. На текущем этапе Гран-при России в Красноярске они набрали 76,98 балла.

Последний раз оценку ниже 80 баллов фигуристы получали на международном этапе Гран-при ISU в Гренобле — их результат тогда составил 79,89 балла.

Помимо этого, последний раз результат хуже, чем на текущих соревнованиях