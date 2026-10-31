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«Юристы работают». Степанова/Букин — об апелляции в CAS по вопросу нейтрального статуса

«Юристы работают». Степанова/Букин — об апелляции в CAS по вопросу нейтрального статуса
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Двукратные вице-чемпионы Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, кратко ответили на вопрос, как обстоят дела с их попыткой оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) невыдачу нейтрального статуса для участия в международных стартах.

Сегодня, 31 октября, спортсмены выступили с ритмическим танцем на этапе Гран-при России в Красноярске, они получили от судей 76,98 балла и заняли промежуточное второе место.