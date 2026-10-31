Степанова/Букин: было бы глупо с нашей стороны не продолжать, если кто-то так решил

Двукратные вице-чемпионы Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали, что начало сезона для них было нелёгким.

Степанова: В первую очередь хочется сказать спасибо, поблагодарить всех за поддержку.

Букин: Начало сезона было очень нелёгким и, возможно, где-то мы выпустили нужные нам дни, которые пригодились бы нам сегодня.

Сдаваться под гнётом нет смысла, это было бы глупо с нашей стороны — не продолжать, если кто-то так решил. Сегодня хочется чуть выдохнуть, справиться завтра, приехать домой и усердно поработать. До второго этапа не так много времени, хочется улучшиться», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.