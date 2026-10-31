15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
04:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Степанова/Букин: было бы глупо с нашей стороны не продолжать, если кто-то так решил

Степанова/Букин: было бы глупо с нашей стороны не продолжать, если кто-то так решил
Комментарии

Двукратные вице-чемпионы Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали, что начало сезона для них было нелёгким.

Степанова: В первую очередь хочется сказать спасибо, поблагодарить всех за поддержку.

Букин: Начало сезона было очень нелёгким и, возможно, где-то мы выпустили нужные нам дни, которые пригодились бы нам сегодня.

Сдаваться под гнётом нет смысла, это было бы глупо с нашей стороны — не продолжать, если кто-то так решил. Сегодня хочется чуть выдохнуть, справиться завтра, приехать домой и усердно поработать. До второго этапа не так много времени, хочется улучшиться», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.