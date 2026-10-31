Хореограф Гуменника рассказал о переделке короткой программы от Ше-Линн Бурн

Российский хореограф Николай Морошкин, работающий с чемпионом России по фигурному катанию Петром Гуменником, рассказал о доработке короткой программы, которую поставила известный канадский специалист Ше-Линн Бурн.

«Адаптировали немного – да. Надеюсь, что к чемпионату России мы сможем довести её до совершенства, сохранив задумку Ше-Линн Бурн. Очень надеюсь, что она одобрила бы наши правки», – сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее Гуменник выступил с КП на этапе Гран-при России в Красноярске. За своё выступление спортсмен получил от судей 104,16 балла. По итогам первого дня соревнований Пётр лидирует.