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Хореограф Гуменника рассказал о переделке короткой программы от Ше-Линн Бурн

Хореограф Гуменника рассказал о переделке короткой программы от Ше-Линн Бурн
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Российский хореограф Николай Морошкин, работающий с чемпионом России по фигурному катанию Петром Гуменником, рассказал о доработке короткой программы, которую поставила известный канадский специалист Ше-Линн Бурн.

«Адаптировали немного – да. Надеюсь, что к чемпионату России мы сможем довести её до совершенства, сохранив задумку Ше-Линн Бурн. Очень надеюсь, что она одобрила бы наши правки», – сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее Гуменник выступил с КП на этапе Гран-при России в Красноярске. За своё выступление спортсмен получил от судей 104,16 балла. По итогам первого дня соревнований Пётр лидирует.

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