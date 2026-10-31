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«Надеюсь, что они смогут пробиться в финал Гран-при ISU». Энберт — о Бойковой/Козловском

«Надеюсь, что они смогут пробиться в финал Гран-при ISU». Энберт — о Бойковой/Козловском
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт высказался о шансах российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского отобраться в финал Гран-при ISU.

— Какие у Бойковой и Козловского шансы на финал Гран-при?
— Со вторым местом на первом этапе, конечно, у них остаются высокие шансы на попадание в финал. У них этап в Финляндии, где, помимо Чикмарёвой/Янченкова и Мишиной/Галлямова, не так много каких-то серьёзных соперников. Со вторым местом, конечно, шансы очень хорошие. Я надеюсь, что ребята смогут в этом году пробиться в финал, – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

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