«Выйдет за пределы нашей страны». Плющенко — о новогоднем шоу «Снежная королева»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о предстоящем новогоднем шоу его команды «Снежная Королева». Одну из главных ролей исполнит серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова).

Фото: Пресс-служба Plushenko Show

«Пока идут Гран-при России, наша команда Plushenko Show 24/7 готовит наши новогодние шоу и, конечно же, премьеру «Снежной Королевы» на «ВТБ Арене»! То, что Яна [Рудковская] придумала для Саши Трусовой, — задача из серии «невозможное — возможно», но более чем уверен, что и с ней Русская Ракета справится! Саша, я думаю, что это будет точно самое вирусное шоу в интернете и в соцсетях и выйдет за пределы нашей страны. Все зрители будут снимать «Снежную Королеву»!

А также будут секретные сказочные герои — спортсмены, имена которых мы объявим чуть позже. С нетерпением ждём премьеры!» – написал Плющенко в своём телеграм-канале.