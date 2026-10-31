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Александр Энберт: у юниоров в финале очень хорошие шансы

Александр Энберт: у юниоров в финале очень хорошие шансы
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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт высказался о шансах российской пары Полины Шешелевой и Егора Карнаухова в финале Гран-при ISU среди юниоров.

— На финал Гран-при едет наша юниорская пара, а может быть, даже две, что можете сказать об их перспективах?
— Юниоры у нас сильные — они действительно и технически очень хорошо подкованы, и программы у них интересные. Я думаю, что у юниоров в финале очень хорошие шансы. Понятно, что волнение у них будет — отсутствие международной практики, каких-то дополнительных турниров. Волнение в таком молодом возрасте может больше повлиять, чем на взрослых спортсменов. Но, я надеюсь, они справятся и смогут бороться за самые высокие места, в том числе и первое, – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

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