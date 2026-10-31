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Энберт оценил перспективы Чикмарёвой/Янченкова и Мишиной/Галлямова

Энберт оценил перспективы Чикмарёвой/Янченкова и Мишиной/Галлямова
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Серебряный призёр Олимпиады Александр Энберт высказался о предстоящем выступлении российских фигуристов Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Екатерины Чикмарёвой/Матвея Янченкова на этапах Гран-при ISU.

— Какие перспективы у Мишиной/Галлямова и Чикмарёвой/Янченкова на этапах Гран-при?
— Это сильные пары. Чикмарёва/Янченков обходили Бойкову/Козловского в короткой и Мишину/Галлямова тоже. Анастасия с Александром тоже титулованная пара. У всех перспектива бороться за золото — объективно это так. Я надеюсь, что у Кати и Матвея также появится второй этап Гран-при, чтобы у них был шанс отобраться в финал, потому что они абсолютно и могут, и заслуживают. Хотелось бы, конечно, мне как болельщику увидеть как можно больше наших пар в