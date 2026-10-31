Гран-при России по фигурному катанию, третий этап, Красноярск: результаты 31 октября

Сегодня, 31 октября, в Красноярске стартовал третий этап Гран-при России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований, которые прошли в субботу.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России, Красноярск. Результаты соревнований 31 октября

Мужчины, короткая программа

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 104,16 балла.

2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 94,89.

3. Артём Ковалёв (Московская область) — 92,43.

Женщины, короткая программа

1. Лидия Плескачева (Москва) — 78,65 балла.

2. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 75,78.

3. Вероника Яметова (Московская область) — 72,13.

Танцы на льду, ритм-танец

1. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Москва) — 79,08 балла.

2. Александра Степанова/Иван Букин (Москва) — 76,98.

3. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва) — 74,81.