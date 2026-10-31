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Степанова/Букин впервые с 2021 года проиграли ритм-танец на российских соревнованиях

Степанова/Букин впервые с 2021 года проиграли ритм-танец на российских соревнованиях
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Пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин впервые с 2021 года не сумели выиграть ритм-танец на российских соревнованиях.

Сегодня, 31 октября, они стали вторыми в ритм-танце на третьем этапе Гран-при России в Красноярске, получив от судей 76,98 балла. Лидируют после первого дня соревнований Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, которые оторвались от Александры и Ивана на 2,10 балла (79,08).

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
31 октября 2026, суббота. 15:10 МСК
Окончено

Последний раз Степанова и Букин проигрывали ритм-танец на