Степанова/Букин впервые с 2021 года проиграли ритм-танец на российских соревнованиях

Пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин впервые с 2021 года не сумели выиграть ритм-танец на российских соревнованиях.

Сегодня, 31 октября, они стали вторыми в ритм-танце на третьем этапе Гран-при России в Красноярске, получив от судей 76,98 балла. Лидируют после первого дня соревнований Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, которые оторвались от Александры и Ивана на 2,10 балла (79,08).

Последний раз Степанова и Букин проигрывали ритм-танец на