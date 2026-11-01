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Выступление Гуменника с ПП на этапе ГП в Красноярске: где смотреть, во сколько начало

Выступление Гуменника с ПП на этапе ГП в Красноярске: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 1 ноября, продолжится третий этап Гран-при России, который пройдёт в Красноярске. Чемпион России по фигурному катанию, участник Олимпийских игр в Милане Пётр Гуменник выйдет на лёд с произвольной программой. Начало выступлений в мужском одиночном катании запланировано на 10:00 мск. Гуменник лидирует после КП и будет закрывать соревнования в 11:39 мск.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 3, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
01 ноября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

В прямом эфире турнир покажет Первый канал. За развитием событий также можно следить в Матч-центре «Чемпионата».

Ранее в этом сезоне Пётр Гуменник выступил на «челленджерах» в Токио и Алма-Ате, где занял шестое и третье место соответственно. На этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге Пётр завоевал серебряную медаль.

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