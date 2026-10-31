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«Очень довольны выступлением». Треннт Мишо — о победе в КП на этапе ISU в Канаде

«Очень довольны выступлением». Треннт Мишо — о победе в КП на этапе ISU в Канаде
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Канадский фигурист Треннт Мишо, выступающий в паре с Лией Перейрой, прокомментировал результаты выступления дуэта в короткой программе на этапе Гран-при ISU – 2026 в Келуоне, Канада. Пара лидирует после первого соревновательного дня, набрав 77,06 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 2, Келоуна, Канада
Спортивные пары. Короткая программа
31 октября 2026, суббота. 06:15 МСК
Окончено
1
Канада
2
США
3
Канада

«Это было очень хорошо. Конечно, в программе ещё есть над чем работать и что можно улучшить, но мы очень довольны сегодняшним выступлением. Мы отлично начали с этой программой на турнире Nebelhorn Trophy и с тех пор усердно работали, потому что нам очень понравилось, как всё получилось там. Мы хотим и дальше двигаться вперёд, ставить перед собой новые задачи. Сегодня сделали ещё один шаг в этом направлении, и это приносит огромное удовольствие», – приводит слова Мишо Golden