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Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
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Канадцы Перейра и Мишо выигралы произвольную программу второго этапа Гран-при ISU

Канадцы Перейра и Мишо выигралы произвольную программу второго этапа Гран-при ISU
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1 ноября, в Келоуне, Канада, продолжился второй этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027. Сегодня прошли соревнования по произвольной программе спортивных пар. Победу одержали канадские спортсмены Лия Перейра и Треннт Мишо с результатом 202.17.

Второе место заняли Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, представляющие США — 191.90. Третьими стали Оксана Вуйамоз и Том Бувар из Швейцарии — 183.12.

Гран-при Канады по фигурному катанию (Skate Canada International) — это второй этап международной серии Гран-при ISU сезона-2026/2027, который проходит с 31 октября по 2 ноября 2026 года в канадском городе Келоуна (провинция Британская Колумбия) на арене Prospera Place.

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