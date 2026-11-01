Канадцы Перейра и Мишо выигралы произвольную программу второго этапа Гран-при ISU

1 ноября, в Келоуне, Канада, продолжился второй этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027. Сегодня прошли соревнования по произвольной программе спортивных пар. Победу одержали канадские спортсмены Лия Перейра и Треннт Мишо с результатом 202.17.

Второе место заняли Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, представляющие США — 191.90. Третьими стали Оксана Вуйамоз и Том Бувар из Швейцарии — 183.12.

Гран-при Канады по фигурному катанию (Skate Canada International) — это второй этап международной серии Гран-при ISU сезона-2026/2027, который проходит с 31 октября по 2 ноября 2026 года в канадском городе Келоуна (провинция Британская Колумбия) на арене Prospera Place.