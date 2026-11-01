Гран-при России по фигурному катанию, 3-й этап, Красноярск: онлайн-трансляция соревнований

Сегодня, 1 ноября, в Красноярске завершится третий этап Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. Фигуристы разыграют медали в трёх видах: мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В мужском одиночном катании лидерство по итогам короткой программы захватил чемпион России Пётр Гуменник. Среди женщин лидирует Лидия Плескачева, исполнившая в прокате короткой программы тройной аксель. В танцах на льду ритм-танец выиграли Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, обошедшие по баллам пятикратных чемпионов России Александру Степанову и Ивана Букина.