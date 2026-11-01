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«20 часов пути с момента взлёта». Парсегова — о возвращении из Красноярска в Москву с ЮГП

«20 часов пути с момента взлёта». Парсегова — о возвращении из Красноярска в Москву с ЮГП
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Российская фигуристка Арина Парсегова, выступающая в парном катании, рассказала, что столкнулась с трудностями при возвращении с юниорского этапа Гран-при России в Красноярске в Москву. На турнире в Красноярске Парсегова в паре с Матвеем Богдановым завоевали серебро.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 4, Красноярск
Юниоры. Пары. Произвольная программа
29 октября 2026, четверг. 11:40 МСК
Окончено

«Из Красноярска в Москву не пустили, приземлились мы в Нижнем Новгороде, пять часов летели, после пересадки почти шесть часов сидели в закрытом самолёте, потом выпустили, но багаж так и не отдали. Итог: 20 часов в пути с момента взлёта, мы в Москве своим ходом, а багаж с коньками – в Нижнем», – написала Парсегова под совместным с фигуристкой Зоей Ковязиной фото, сделанным в аэропорту.

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