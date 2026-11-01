«20 часов пути с момента взлёта». Парсегова — о возвращении из Красноярска в Москву с ЮГП

Российская фигуристка Арина Парсегова, выступающая в парном катании, рассказала, что столкнулась с трудностями при возвращении с юниорского этапа Гран-при России в Красноярске в Москву. На турнире в Красноярске Парсегова в паре с Матвеем Богдановым завоевали серебро.

«Из Красноярска в Москву не пустили, приземлились мы в Нижнем Новгороде, пять часов летели, после пересадки почти шесть часов сидели в закрытом самолёте, потом выпустили, но багаж так и не отдали. Итог: 20 часов в пути с момента взлёта, мы в Москве своим ходом, а багаж с коньками – в Нижнем», – написала Парсегова под совместным с фигуристкой Зоей Ковязиной фото, сделанным в аэропорту.