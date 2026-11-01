Гуменник: в Питере, когда делал поклон, думал, что упаду прямо на лёд

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник признался, что едва не упал во время проката на втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, который проходил 24-25 октября.

«Постепенно набираю форму и уверенность, всё идёт точно по графику. Сегодня я не устал, наверное, как раз начал осуществлять процесс втяжки в соревнования, потому что на сегодняшнем прокате я оставил чуть-чуть силы про запас. На предыдущей неделе в Питере, когда делал поклон, думал, что упаду прямо на лёд от того, что ноги не держали.

Почему-то на тренировках мне сложно даётся набрать такую форму, даже несмотря на то, что уже в августе я катал такой же контент в произвольной целиком, но форма совсем была не та. Но стоит начать соревноваться, особенно подряд, форма набирается легко. При то