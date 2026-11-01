Елена Костылева не попала на новую афишу ледового шоу Плющенко

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева может не принять участия в ледовом шоу команды двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Снежная Королева». Новую афишу, в которое не попало имя фигуристки, Плющенко опубликовал в своём телеграм-канале.

15-летняя Костылева должна была исполнить роль Герды. Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (Трусова) примерит на себя роль Снежной Королевы, Александр Плющенко выступит в роли Кая. Их имена, как и самого Евгения Плющенко, остались на рекламном постере.

Постановку покажут с 26 января по 4 января на «ВТБ Арене» в Москве.