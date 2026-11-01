Победительница Гран-при Лидия Плескачева назвала свой следующий турнир

Российская фигуристка Лидия Плескачева рассказала, на каком из турниров выступит в следующий раз. Ранее она выступила на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Следующий этап Гран-при – в Омске, ждите», – передаёт слова Плескачевой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Плескачева стала победительницей третьего этапа Гран-при России, который в эти дни проходит в Красноярске. По сумме короткой и произвольной программ 16-летняя фигуристка получила от судей 224,82 балла, из которых 78,65 балла – за короткую программу.