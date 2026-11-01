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Двоеглазова провела 15 часов в аэропорту перед вылетом на турнир в Красноярске

Двоеглазова провела 15 часов в аэропорту перед вылетом на турнир в Красноярске
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Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что её рейс на третий этап Гран-при России в Красноярске задержали на 15 часов.

«У нас задержали перелёт на 15 часов, с горем пополам добрались досюда, я рада, что в целом добрались и у меня получилось выступить.

Я уже начала думать, что наш рейс могут отменить и можем не долететь. Много рейсов отменили, пришлось провести очень много времени в аэропорту. Глобально это не так повлияло, но эти 15 часов были ужасны», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

На прошедших соревнованиях фигуристка заняла четвёртое место. Её выступление судьи оценили в 205,84 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 3, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
01 ноября 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Окончено
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