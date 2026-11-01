«Он за то, чтобы держать всё в тайне». Туктамышева — об отношениях с Гуменником

Чемпионка мира 2015 года в одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, почему они с чемпионом России, участником Олимпийских игр в Милане Петром Гуменником перестали скрывать отношения. По словам фигуристки, в её адрес стали поступать негативные комментарии.

«В какой-то момент мы поняли, что очень многие люди догадываются, что мы вместе. И так как мы люди публичные, нас где-то фотографировали, где-то сопоставляли факты – что он в этом месте или я в этом месте.

Домыслов было уже настольно много, что мы решили, что нет какого-то смысла скрывать. Многие и так догадываются, и от этого появились нелицеприятные комментарии, особенно в мою сторону. Потому что он моложе, а я старше. Мне показалось это странным.

Я поговорила с Петей на тему того, что, наверное, стоит наши отношения открыть. Потому что Петя всегда за то, чтобы всё держать максимально в тайне – и свою личную жизнь. Он старается вообще не публиковать, и я его в этом понимаю и поддерживаю.

Но в этом случае, когда появились какие-то догадки и чуть ли не расследования, ситуация нака