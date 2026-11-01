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«Ни разу не встречала косые взгляды на себе». Туктамышева — об Олимпиаде-2026

«Ни разу не встречала косые взгляды на себе». Туктамышева — об Олимпиаде-2026
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, ощущала ли особое внимание на Олимпийских играх — 2026, куда ездила в качестве корреспондента.

«Я не со сборной приехала туда, я приехала одна. Я была на самом деле, ну, самым счастливым человеком. Там, мне кажется, столько факторов должно было сойтись, чтобы я поехала туда работать. И они все сошлись. И я думаю: «Вау, это просто какое-то благословение судьбы». Я прекрасно прошла границу, приехала на каток. Там не было вообще той атмосферы, которую навязывал информационный фон какой-то. То есть все друг друга знали, все друг с другом общались. Я ни разу не встречала косые взгляды на себе, потому что, ну, и меня как бы все знают», – сказала Туктамышева в видео на YouTube-канале «А поговорить?»*.

* — автор (владелец) канала признан Росфинмониторингом физическим лицом, вы