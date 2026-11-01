Туктамышева откровенно рассказала, как международный бан повлиял на её карьеру

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что одной из причин, по которой она ушла из профессионального спорта, было отсутствие международных соревнований. В 2023 году Елизавета сообщала о паузе в карьере, в 2025 году она объявила о её завершении.

«Конечно, была обида и потеря мотивации. И в том числе я из-за этого и закончила со спортом, потому что мне не хватало международных стартов. Мне хотелось дальше продолжать, как и любому спортсмену, ездить на международные старты, на Гран-при, если получится, на чемпионат мира, чемпионат Европы, потому что я уже знаю, каково это. Я там была и понимаю, что это несравнимо, хоть наша федерация прилагает максимум усилий для того, чтобы сохранить мотивацию, делает разные соревнования.

Интерес в нашей стране сейчас к фигурному катанию максимально высок. И это заслуга не только спортсменов, но и организации, и это тоже