«Для меня это окей, не думая». Туктамышева — о выступлении в нейтральном статусе

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о выступлении спортсменов в нейтральном статусе. В феврале 2026 года молодой человек Туктамышевой, чемпион России Пётр Гуменник, выступил на Олимпиаде в Милане в статусе нейтрального атлета, где занял шестое место.

– Насколько это с тобой обсуждалось или Петя [Гуменник] сам решил, что выступать под нейтральным флагом — это окей?

– У нас не было даже таких обсуждений. Для меня это окей, не думая. Если у тебя есть возможность выступать на Олимпиаде, надо выступать на Олимпиаде, – сказала Туктамышева в видео на YouTube-канале «А поговорить?»*.

* — автор (владелец) канала признан Росфинмониторингом физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.