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«Я их понимаю». Елизавета Туктамышева — о смене спортсменами гражданства

«Я их понимаю». Елизавета Туктамышева — о смене спортсменами гражданства
Комментарии

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к смене спортсменами гражданства.

– Как относишься к спортсменам, которые взяли другое гражданство и катаются за другую страну?
– Я их понимаю. Думаю, если у них есть такая возможность, почему нет?

– Многие скажут: «Это предательство».
– Ну, многие скажут, что предательство, многие скажут: «Не предательство». Я отношусь к тем людям, которые считают, если есть возможность выступать, есть возможность заниматься любимым делом в полной мере, есть возможность поехать на Олимпиаду или на чемпионат мира, и ты понимаешь, что в своей стране, возможно, не отберёшься, я эту мотивацию понимаю и не осуждаю, — сказала Туктамышева в видео на YouTube-канале «А поговорить?»*

* — автор (владелец) канала признан Росфинмониторингом физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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