«Никогда не говори «никогда». Туктамышева ответила, вернётся ли в спорт

Чемпионка мира 2015 года в одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, может ли она вернуться в спорт.

«Вот сейчас потихоньку открывают границы, у нас сейчас спортсмены уже выступают на «челленджерах». Посмотрим, может, у меня мотивация возродится, я захочу вернуться, потому что очень мир изменчив. Люди изменчивы. Твои идеалы изменчивы. Ну, то есть всё меняется, поэтому никогда не говори «никогда», – сказала Туктамышева на YouTube-канале «А поговорить?»*

За свою карьеру Туктамышева становилась многократным призёром различных турниров российского и международного уровней. В 2023 году она сообщала о паузе. В прошлом году Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры.

* – автор (владелец) канала признан Росфинмониторингом физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.