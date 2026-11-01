«Микропобедка над собой». Иван Букин — о выигранном этапе Гран-при в Красноярске

Пятикратный чемпион России по фигурному катанию Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал победу на этапе Гран-при в Красноярске.

«Во-первых, хочется поблагодарить зрителей за такую поддержку. Спасибо вам огромное, вы не представляете насколько это ценно для нас и вообще для спортсменов. В середине и в конце появляются новые силы, и хочется ещё больше доказывать и докатывать свои программы.

Мы очень рады, что наконец-то вышли, показали свои программы. Хоть вчера были ошибки, сегодня мы собой довольны. Конечно же, есть над чем работать, есть куда улучшаться, но сегодня для нас это такая микропобедка над собой.

Этот сезон начался не с приятной ноты, были своего рода задержки в нашей подготовке. Сейчас мы жалеем, что пришлось бороться с собой. Но мы здесь, мы вышли, в очередной раз просто доказали себе, что мы можем. И мы хотим — это, наверное, самое главное. Просто начало сезона немножко было скомканным, не всё сегодня пока что готово на 100%.

Вчера мы общались, нашли для себя такой момент, который олицетворяет нашу мотивацию: мы хотим сами понять, когда хотим закончить. А не чтобы это было сделано кем-то другим.

Это такой момент, когда ты сам хочешь доказывать себе и переступать себе. Конечно же, хочется ещё побывать на мировой арене и покататься. И так же с большей мотивацией преодолевать себя и показывать там лучший для себя уровень», — сказал Букин в эфире Первого канала.