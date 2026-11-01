«Это не уменьшает твои заслуги». Туктамышева — об участии в стартах в нейтральном статусе

Чемпионка мира 2015 года в одиночном катании Елизавета Туктамышева высказала мнение, что спортсмены должны использовать возможность выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. По словам фигуристки, лишать спортсмена этой возможности – жестоко.

«Не знаю, честно, насколько это всё обсуждалось в других кругах, где мы с Петей [Гуменником] не состоим. Но я не знаю ни одного спортсмена, который как-то высказался против того, чтобы выступать под нейтральным флагом. Если есть возможность выступать, надо эту возможность использовать. И точка.

Конечно, круто представлять свою страну с гимном. Но когда мы живём в мире, в котором существуем сейчас, и такой возможности нет, нужно представлять свою страну, но под другим флагом. Все знают, откуда ты. Нет такого, что это уменьшает твои заслуги, если ты победил. Мир большого спорта не такой долгий. И возможность выступать на соревнованиях – это то, ради чего мы катаемся, то, на что мы тратим своё время, гробим здоровье в каком-то смысле. И лишать спортсмена этого — это жестоко, мне кажется», – сказала Туктамышева на YouTube-канале «А поговорить?»*

* – автор (владелец) канала признан Росфинмониторингом физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.