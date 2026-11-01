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Туктамышева высказалась о значимости участия в международных турнирах

Туктамышева высказалась о значимости участия в международных турнирах
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, в чём видит значимость участия спортсменов в международных турнирах.

«Когда ты идёшь в спорт, ты не мечтаешь выиграть Кубок России или чемпионат России. Конечно, это супер, это очень круто. Но ты идёшь за олимпийской медалью, за медалью чемпионата мира. И вообще международные вот эти соревнования, они объединяют, они помогают тебе находить новые знакомства, как-то обмениваться культурами. То есть, это даёт тебе возможность быть более, мне кажется, даже разносторонним человеком, нежели просто сидеть и видеть одни и те же лица на одних и тех же соревнованиях. Я всё равно считаю, что невозможно полноценно ощущать, что ты провёл хорошую спортивную карьеру, выступая только на соревнованиях своей страны», – сказала Туктамышева в видео на YouTube-канале «А поговорить?»*.

* — автор (владелец) канала признан Росфинмониторингом физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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