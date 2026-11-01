«Надеемся, хватит сил с этим бороться». Степанова и Букин — о трудностях в сезоне

Пятикратные чемпионы России, победители минувшего этапа Гран-при в Красноярске Александра Степанова и Иван Букин высказались о трудностях, с которыми столкнулись в текущем сезоне.

Степанова: Сезон пройдёт под девизом «Нас бьют — мы летаем»? Так оно и есть, наверное.

Букин: Нам уже, честно говоря, надоело, но что делать? Надеемся, нам хватит сил с этим бороться, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Ранее Международный союз конькобежцев отказал Степановой и Букину в присвоении нейтрального статуса для участия в международных турнирах. Позднее фигуристы подали апелляцию в CAS.