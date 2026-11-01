Щербакова и Гончаров ответили, выступят ли до чемпионата России

Бронзовые призёры этапа Гран-при России в Красноярске фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, выступят ли на каких-либо турнирах до чемпионата России, который состоится в декабре.

Щербакова: Эмоции пока смешанные, неожиданные, мы в недоумении. Зато теперь с уверенностью можем говорить, что Красноярск для нас — чудесный, здесь случается что-то уникальное.

Гончаров: А я бы сказал, что для нас Красноярск — это сначала кнут, а потом — пряник. Ещё очень много работы перед чемпионатом России, но мы дово