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Щербакова и Гончаров ответили, выступят ли до чемпионата России

Щербакова и Гончаров ответили, выступят ли до чемпионата России
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Бронзовые призёры этапа Гран-при России в Красноярске фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, выступят ли на каких-либо турнирах до чемпионата России, который состоится в декабре.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
01 ноября 2026, воскресенье. 14:20 МСК
Окончено

Щербакова: Эмоции пока смешанные, неожиданные, мы в недоумении. Зато теперь с уверенностью можем говорить, что Красноярск для нас — чудесный, здесь случается что-то уникальное.

Гончаров: А я бы сказал, что для нас Красноярск — это сначала кнут, а потом — пряник. Ещё очень много работы перед чемпионатом России, но мы дово