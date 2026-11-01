Гран-при России по фигурному катанию, третий этап в Красноярске: результаты 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, в Красноярске завершился третий этап Гран-при России по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня были разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений за воскресенье.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России, Красноярск. Результаты прокатов 1 ноября

Женщины:

1. Лидия Плескачева — 224,82 балла.

2. Вероника Яметова — 213,45.

3. Анна Фролова — 211,97.

Мужчины:

1. Пётр Гуменник — 287,23 балла.

2. Николай Угожаев — 265,57.

3. Даниил Самсонов — 251,12.

Танцы на льду:

1. Александра Степанова/Иван Букин — 193,98 балла.

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