Гран-при России по фигурному катанию, третий этап в Красноярске: результаты 1 ноября
Сегодня, 1 ноября, в Красноярске завершился третий этап Гран-при России по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня были разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений за воскресенье.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при России, Красноярск. Результаты прокатов 1 ноября
Женщины:
1. Лидия Плескачева — 224,82 балла.
2. Вероника Яметова — 213,45.
3. Анна Фролова — 211,97.
Мужчины:
1. Пётр Гуменник — 287,23 балла.
2. Николай Угожаев — 265,57.
3. Даниил Самсонов — 251,12.
Танцы на льду:
1. Александра Степанова/Иван Букин — 193,98 балла.
2.