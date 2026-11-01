«Мне нравится это занятие на 10 из 10». Владимир Морозов — о комментировании соревнований

Двукратный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов ответил на вопрос, нравится ли ему работа комментатором фигурного катания.

— Вы работаете на этапах Гран-при России экспертом, комментируете парное катание. Насколько нравится эта работа?

— Мне нравится это занятие на 10 из 10.

— В том числе комментируете выступления бывших соперников. Это тяжело?

— Нет, мне несложно комментировать своих бывших соперников. Я просто говорю, что спортсмены показывают в своих прокатах, независимо от того, кто выступает.

— В своих комментариях вы по большей части затрагиваете техническую сторону. Это сознательное решение?

— Хочу, чтобы зрителям стало понятнее, откуда набираются уровни в парном катании, насколько это влияет на оценки. Когда зритель понимает правила парного катания, просмотр соревнований становится более детальным и вдумчивым. Правила меняются часто, хочется освещать все нововведения.

— Будете в дальнейшем продолжать комментировать?

— По мере возможности буду комментировать дальше. Хочется по