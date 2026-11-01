«Петя дал возможность к себе придраться». Туктамышева — об оценивании Гуменника на ОИ-2026

Чемпионка мира 2015 года в одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила, считает ли, что чемпиона России Петра Гуменника засудили на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

– Многие сказали, что Петра засудили, что он шёл на третье место, а не на шестое. Что думаешь на этот счёт?

– Он правда откатал очень хорошо. Я смотрела это вживую, не увидела там понижений или недокрутов, которые ему зачли. И мне показалось, что как раз вот пары баллов ему не хватило до третьего места. Спокойно можно было ставить и побольше, потому что откатал он произвольную программу очень хорошо. Но фигурное катание — такой вид спорта, если ты дал судьям возможность к тебе придраться… А Петя дал возможность к себе придраться во время короткой программы. От короткой программы многое зависит, то, как тебя будут оценивать в произвольной. То есть не только место важно, а важно, как ты тоже себя там зарекомендовал. И короткая была не такая удачная, что повлияло на оценку именно произвольной программы, как я это вижу. Но, в принципе, мне кажется, что эта оценка была недостаточной за произвольную именно программу, — сказала Туктамышева