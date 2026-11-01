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«Врагу не пожелаешь». Туктамышева — о влиянии политики на спорт

«Врагу не пожелаешь». Туктамышева — о влиянии политики на спорт
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева, выступавшая в одиночном катании, поделилась мнением, какое влияние политика оказала на спорт.

«Это, конечно, обидно. Я бы могла сказать, что это несправедливо, но, когда ты взрослый человек, кто говорит о справедливости? Мы живём там, где мы живём, с данными, которые есть вокруг нас. То, с чем как бы столкнулись наши спортсмены, конечно, врагу не пожелаешь», — сказала Туктамышева в видео на YouTube-канале «А поговорить?»*

* — автор (владелец) канала признан Росфинмониторингом физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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