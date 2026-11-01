«У нас не стали хуже кататься». Туктамышева — о словах Плющенко о деградации россиян

Чемпионка мира 2015 года в одиночном катании Елизавета Туктамышева отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, что отечественное фигурное катание деградирует без практики на международных соревнованиях.

«Я бы не сказала, что это деградация, просто говорю, если есть возможность выступать на международных стартах, конечно, это несравнимо с тем, если выступать исключительно на российских стартах. Тем более деградация эта была бы, если бы у нас спортсмены стали хуже кататься. Но у нас не стали хуже кататься. У нас мужчины, наоборот, очень сильно прибавили за этот олимпийский цикл, появились новые классные пары, а пары, которых мы все знаем, продолжают оставаться на высоком уровне и тоже улучшаться. Танцоры тоже. То есть у нас как бы мир фигурного катания не рухнул от того, что мы перестали ездить на международную арену. Но при этом, конечно, это не то немножко, мягко говоря», — сказала Туктамышева в видео на YouTube-канале «А поговорить?»*</