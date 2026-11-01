15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«У нас не стали хуже кататься». Туктамышева — о словах Плющенко о деградации россиян

«У нас не стали хуже кататься». Туктамышева — о словах Плющенко о деградации россиян
Комментарии

Чемпионка мира 2015 года в одиночном катании Елизавета Туктамышева отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, что отечественное фигурное катание деградирует без практики на международных соревнованиях.

«Я бы не сказала, что это деградация, просто говорю, если есть возможность выступать на международных стартах, конечно, это несравнимо с тем, если выступать исключительно на российских стартах. Тем более деградация эта была бы, если бы у нас спортсмены стали хуже кататься. Но у нас не стали хуже кататься. У нас мужчины, наоборот, очень сильно прибавили за этот олимпийский цикл, появились новые классные пары, а пары, которых мы все знаем, продолжают оставаться на высоком уровне и тоже улучшаться. Танцоры тоже. То есть у нас как бы мир фигурного катания не рухнул от того, что мы перестали ездить на международную арену. Но при этом, конечно, это не то немножко, мягко говоря», — сказала Туктамышева в видео на YouTube-канале «А поговорить?»*</