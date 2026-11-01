«Готовилась тщательнее, чем к свадьбе». Медведева и Гайнутдинов обвенчались

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева и её супруг Ильдар Гайнутдинов обвенчались. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

«Наше венчание. День, к которому я готовилась дольше и, кажется, тщательнее, чем к свадьбе.

Даже платье я выбирала с мыслью, что буду передавать его из поколения в поколение своим детям и внукам», — подписала Медведева видео.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В этом году она принимала участие в проекте «Ледниковый период» в качестве члена жюри. В ноябре 2025 года фигуристка объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».