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Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
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Александра Степанова и Иван Букин получили на соревнованиях худшие баллы с 2018 года

Александра Степанова и Иван Букин получили на соревнованиях худшие баллы с 2018 года
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Двукратные вице-чемпионы Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, на этапе Гран-при России в Красноярске получили худшие баллы по сумме двух программ с сезона-2017/2018. На чемпионате мира 2018 в Милане спортсмены стали седьмыми с результатом 184,01 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
01 ноября 2026, воскресенье. 14:20 МСК
Окончено

Сегодня, 1 ноября, на этапе Гран-при России в Красноярске Степанова и Букин получили от судей 193,98 балла и заняли первое место.

Вторыми стали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 184,1