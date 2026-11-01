Александра Степанова и Иван Букин получили на соревнованиях худшие баллы с 2018 года

Двукратные вице-чемпионы Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, на этапе Гран-при России в Красноярске получили худшие баллы по сумме двух программ с сезона-2017/2018. На чемпионате мира 2018 в Милане спортсмены стали седьмыми с результатом 184,01 балла.

Сегодня, 1 ноября, на этапе Гран-при России в Красноярске Степанова и Букин получили от судей 193,98 балла и заняли первое место.

Вторыми стали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 184,1