«Я начала заранее работать с психологом». Туктамышева — о завершении спортивной карьеры

Чемпионка мира 2015 года в одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как меняется жизнь спортсмена после завершения карьеры.

«Это очень сложно, поэтому я начала заранее работать с психологом, потому что я понимала, что это по-настоящему сложный период для всех спортсменов, которые положили очень большой отрезок своей жизни в профессиональный спорт. И у всех наступает кризис, мне кажется, у многих, потому что ты меняешь на 360 градусов: всю свою деятельность, свою жизнь. И это сложно. И я была рада, что у меня есть шоу, что у меня есть другие проекты. Я могла поменять деятельность на что-то иное, я не сидела без дела, где-то комментировала соревнования.

Я какую-то себе эмоциональную сохранность создавала после завершения. Когда ты в профессиональном спорте, у тебя есть режим, график, жизнь натянута как струна. Когда ты в профессиональном спорте, у тебя есть глобальный смысл, предназначение какое-то, понимание, ради чего ты преодолеваешь, достигаешь, создаёшь. И это абсолютно волшебно, это сложно, но круто. Мне это нравилось. Когда этого нет, у тебя очень спокойная