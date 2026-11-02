«Были мысли, что ему это не очень нравится». Туктамышева — об Александре Плющенко

Чемпионка мира и Европы россиянка Елизавета Туктамышева думала, что сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко азербайджанскому фигуристу Александру Плющенко не нравилось заниматься фигурным катанием.

— Гном Гномыч [Александр Плющенко] по любви занимается фигурным катанием? Или там родители амбиции удовлетворяют?

— Мне кажется, что Гном Гномычу реально нравится кататься. Потому что раньше я не видела, как он выступает, но вот на юниорском Гран-при я видела у него какой-то огонь в глазах. У меня действительно были мысли, что ему это не очень нравится, но мне кажется, что он так любит своего отца, что очень хочет быть на него похожим. Когда читала интервью, это тоже прослеживалось, — сказала Туктамышева в видео на YouTube-канале «А поговорить?»*</