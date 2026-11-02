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«Начала больше зависеть от них». Туктамышева — о контроле веса с помощью таблеток

«Начала больше зависеть от них». Туктамышева — о контроле веса с помощью таблеток
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Чемпионка мира 2015 года в одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что прибегала к приёму таблеток, чтобы контролировать вес.

«На самом деле, если быть по-настоящему откровенной, я начала пить таблетки для похудения, слабительное. И вот с этого момента у меня прекратился нормальный обмен веществ, он перестал так хорошо работать. И от этого я начала больше зависеть от этих таблеток и больше, получается, отекать, если их не принимать.

А потом понимаешь, что на следующий день ты уже опять набрала, потому что убрала не жир, не энергию, не калории, а просто воду согнал слабительным. И получилось так, что все процессы потихоньку нарушались. Это как замкнутый круг: тебе нужно пить эти таблетки, чтобы выглядеть нормально, но при этом они как бы тебя губят. Но без них ты уже долго не можешь, потому что начинаешь набирать вес.

С тренером такие темы обычно не обсуждаются. Тренеру важно, чтобы ты была в хорошей форме, чтобы ты пришла на лёд вовремя – это основное. Рекомендовать таблетки… Может быть, кто-то и рекомендовал, но я об этом узнала от своих знакомых в фигурном катании. В моём окружении к