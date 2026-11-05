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Bratz выпустит куклу, стилизованную под Алису Лью

Bratz выпустит куклу, стилизованную под Алису Лью
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В серии кукол Bratz, выпускаемых американской компанией MGA Entertainment, будет представлена кукла в образе двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию американки Алисы Лью. Фотографию игрушки, которая поступит в продажу 6 ноября, компания представила на своей странице в социальной сети. Кукла одета в платье к произвольной программе Лью, с которой спортсменка выиграла Олимпиаду в Милане. На её шею надета золотая медаль, а волосы окрашены в узнаваемом гало-эффекте.

Фото: Соцсети Bratz

На Олимпиаде 2026 года в Милане, Италия, Алиса Лью выиграла две золотые медали в командных и личных соревнованиях. Также спортсменка является чемпионкой мира — 2025 (Бостон, США) и бронзовым призёром чемпионата мира — 2022 (Монпелье, Франция).

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