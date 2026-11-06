Россияне завоевали три медали на последнем до отстранения этапе ГП в Китае в 2019 году

Российские фигуристы на своём последнем этапе Гран-при ISU в Китае до отстранения от международных стартов завоевали три медали. Для россиян последний этап Гран-при в этой стране состоялся в 2019 году – в 2021-м турнир был перенесён в Италию.

Победительницей соревнований в женском одиночном катании стала будущая олимпийская чемпионка Анна Щербакова, бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золото в танцах на льду. В мужском катании и среди спортивных пар россияне не завоевали наград.

В пятницу, 6 ноября, в Китае стартует третий этап Гран-при сезона-2026/2027. Россияне на нём выступят в мужском и женском одиночном катании, а также в соревновании среди спортивных пар.