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Россияне завоевали три медали на последнем до отстранения этапе ГП в Китае в 2019 году

Россияне завоевали три медали на последнем до отстранения этапе ГП в Китае в 2019 году
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Российские фигуристы на своём последнем этапе Гран-при ISU в Китае до отстранения от международных стартов завоевали три медали. Для россиян последний этап Гран-при в этой стране состоялся в 2019 году – в 2021-м турнир был перенесён в Италию.

Победительницей соревнований в женском одиночном катании стала будущая олимпийская чемпионка Анна Щербакова, бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золото в танцах на льду. В мужском катании и среди спортивных пар россияне не завоевали наград.

В пятницу, 6 ноября, в Китае стартует третий этап Гран-при сезона-2026/2027. Россияне на нём выступят в мужском и женском одиночном катании, а также в соревновании среди спортивных пар.

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