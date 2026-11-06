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Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, 3-й этап: расписание 6 ноября 2026

Гран-при ISU по фигурному катанию, третий этап, Китай: расписание на 6 ноября
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Сегодня, 6 ноября, в Шэньчжэне, Китай, стартует третий этап Гран-при ISU, в котором примут участие российские фигуристы. В рамках соревновательного дня спортсмены представят ритмические танцы, а также короткие программы в парном, мужском и женском катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием прокатов на пятницу.

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при ISU, Китай. Расписание на 6 ноября (время московское):

9:45. Танцы на льду, ритм-танец.
11:25. Женщины, короткая программа.
14:00. Спортивные пары, короткая программа.
15:25. Мужчины, короткая программа.

Среди россиян на турнире выступят Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Александра Трусова (все — одиночное катание), Анастасия Мишина/Александр Галлямов (спортивные пары).

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